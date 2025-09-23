Les étudiants en médecine réagissent au conflit

En guise de moyen de pression, les médecins de famille du Québec cesseront d’enseigner aux étudiants en médecine à partir du 1er octobre prochain, ce qui affectera les stages cliniques et pourrait, à long terme, retarder la graduation de nombreux médecins.

Écoutez la Vice-présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec, Félicia Harvey, aborder le sujet au micro de Philippe Cantin.