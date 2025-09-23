Geoff Molson, propriétaire des Canadiens, et France Margaret Bélanger, présidente sports et divertissement du Groupe CH, ont annoncé mardi qu’ils se joignaient au groupe de propriétaires du Tempo de Toronto, future équipe de la WNBA.

Est-ce un signe avant-coureur de l’arrivée d’une équipe de basketball de la WNBA, ou même de la NBA?

