Basketball
WNBA

Geoff Molson et France Margaret Bélanger investissent dans le Tempo de Toronto

Geoff Molson, propriétaire des Canadiens de Montréal. / Ryan Remiorz/La Presse Canadienne

Geoff Molson, propriétaire des Canadiens, et France Margaret Bélanger, présidente sports et divertissement du Groupe CH, ont annoncé mardi qu’ils se joignaient au groupe de propriétaires du Tempo de Toronto, future équipe de la WNBA.

Est-ce un signe avant-coureur de l’arrivée d’une équipe de basketball de la WNBA, ou même de la NBA?

Écoutez Meeker Guerrier et Hugues Léger aborder la question à l'émission de Philippe Cantin.

«Je pense que, pour Geoff Molson et France Margaret Bélanger, c’est d'abord un bon investissement. [...] Mais, effectivement, c’est aussi un test de marché qu’ils peuvent faire à Toronto, en se disant: "Écoutez, ça pourrait être intéressant pour Montréal, éventuellement. On a déjà les Roses du côté du soccer, évidemment, et la Victoire du côté du hockey, alors pourquoi pas le basketball, à un prix beaucoup plus abordable qu’une franchise de la NBA?"»

Hugues Léger

