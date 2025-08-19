L'Alliance de Montréal vient de conclure la quatrième saison de son histoire.
Écoutez Jo-Annie Charbonneau, présidente de l’Alliance de Montréal, revenir sur cette saison et sur son cheminement en compagnie de Meeker.
Les sujets discutés
- Comment Jo-Annie Charbonneau est devenue la présidente de l'Alliance de Montréal?
- L'arrivée de Qunicy Guerrier a apporté à l'Alliance une reconnaissance populaire;
- Le match de basketball extérieur au stade IGA - qui n'a pu être complété - a été un autre événement marquant de la saison malgré la pluie qui est venue perturber la préparation et le match lui-même;
- Les contrats d'un an obligent de tout recommencer chaque saison.