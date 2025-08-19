 Aller au contenu
Basketball
Alliance de Montréal

«L'arrivée de Quincy Guerrier nous a amené un niveau de reconnaissance»

par 98.5 Sports

0:00
13:31

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 août 2025 20:49

Avec

Meeker Guerrier
Jo-Annie Charbonneau, présidente de l'Alliance de Montréal. / Cogeco Média

L'Alliance de Montréal vient de conclure la quatrième saison de son histoire.

Écoutez Jo-Annie Charbonneau, présidente de l’Alliance de Montréal, revenir sur cette saison et sur son cheminement en compagnie de Meeker.

Les sujets discutés

  • Comment Jo-Annie Charbonneau est devenue la présidente de l'Alliance de Montréal?
  • L'arrivée de Qunicy Guerrier a apporté à l'Alliance une reconnaissance populaire;
  • Le match de basketball extérieur au stade IGA - qui n'a pu être complété - a été un autre événement marquant de la saison malgré la pluie qui est venue perturber la préparation et le match lui-même;
  • Les contrats d'un an obligent de tout recommencer chaque saison.
