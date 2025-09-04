Une enquête est en cours

Après avoir remporté le titre de la NBA avec les Raptors de Toronto, Kawhi Leonard s'est joint aux Clippers de Los Angeles. Ce qui semblait banal à ce moment ne l'est plus à la lumière de certains agissements.
Les Clippers et Kawhi Leonard ont-ils tenté de contourner le plafond salarial?
Écoutez Maxim P. Paquet parler de ce qui pourrait être un immense scandale dans la NBA au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le propriétaire des Clippers Steve Ballmer, dont la fortune personnelle est de plus de 150 milliards $, a-t-il tenté de contourner les règles par l'entremise d'un contrat publicitaire fictif de 28 millions $ par an?
- Le commissaire de la NBA Adam Silver a rouvert l’enquête impliquant aussi les Raptors de Toronto;
- Des pénalités possibles allant jusqu’à la perte de choix de première ronde et l’annulation du contrat de Leonard.