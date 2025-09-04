Une enquête est en cours

Après avoir remporté le titre de la NBA avec les Raptors de Toronto, Kawhi Leonard s'est joint aux Clippers de Los Angeles. Ce qui semblait banal à ce moment ne l'est plus à la lumière de certains agissements.

Les Clippers et Kawhi Leonard ont-ils tenté de contourner le plafond salarial?

Écoutez Maxim P. Paquet parler de ce qui pourrait être un immense scandale dans la NBA au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés