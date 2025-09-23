«Donc, le 14 octobre 2025, votre ordinateur va continuer de fonctionner. Sauf que Microsoft ne fera plus les mises à jour de sécurité, et ne proposera plus de nouvelles fonctions. Il y a beaucoup d'ordinateurs compatibles avec Windows 11. Il faut faire un petit test pour voir si votre ordinateur est compatible. S'il n’est pas compatible, parfois, il faut juste rajouter un peu de mémoire vive, ça ne coûte pas très cher aux boutiques d'informatique.»