Le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025, affectant 650 millions d’utilisateurs, dont 400 millions d’ordinateurs incompatibles avec Windows 11.
Écoutez Pascal Forget, chroniqueur techno, expliquer les effets de cette situation et les options potentielles, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Donc, le 14 octobre 2025, votre ordinateur va continuer de fonctionner. Sauf que Microsoft ne fera plus les mises à jour de sécurité, et ne proposera plus de nouvelles fonctions. Il y a beaucoup d'ordinateurs compatibles avec Windows 11. Il faut faire un petit test pour voir si votre ordinateur est compatible. S'il n’est pas compatible, parfois, il faut juste rajouter un peu de mémoire vive, ça ne coûte pas très cher aux boutiques d'informatique.»