Publications qui font réagir

S’afficher sur les réseaux sociaux est devenu un passage obligé pour les représentants politiques de tous les paliers de gouvernement.

Dernièrement, ce sont les publications de Valérie Plante, qui partage ses réflexions en voyage sur la fin de sa vie politique, et celles de Justin Trudeau et de sa nouvelle compagne Katy Perry, qui font réagir.

Quel est l’intérêt pour les politiciens de se mettre en scène de cette façon ?

