Le ministre fédéral de la Justice, Sean Fraser, a déposé un projet de loi visant à mieux protéger les femmes et les enfants victimes de violence conjugale, notamment en reconnaissant le féminicide dans le Code criminel. Le projet de loi inclut également des peines plus sévères pour la leur d'enfants, la sextorsion et l'exploitation pédosexuelle.

Cependant, l'avocate criminaliste Me Danièle Roy a réagi de façon catégorique: «C'est une triste journée parce que c'est des mesures qui ne donnent absolument rien». Elle qualifie l'initiative de «grosse poudre aux yeux» et rappelle que l'objectif devrait être d'empêcher que le crime soit commis, et non seulement d'enfermer les coupables plus longtemps.

