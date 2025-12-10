 Aller au contenu
Justice et faits divers
Justice

L'ajout du féminicide au Code criminel ne changera rien, selon une criminaliste

le 10 décembre 2025 14:17

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'ajout du féminicide au Code criminel ne changera rien, selon une criminaliste
Le ministre fédéral de la Justice, Sean Fraser, a déposé un projet de loi visant à mieux protéger les femmes et les enfants victimes de violence conjugale, notamment en reconnaissant le féminicide dans le Code criminel. Le projet de loi inclut également des peines plus sévères pour la leur d'enfants, la sextorsion et l'exploitation pédosexuelle.

Cependant, l'avocate criminaliste Me Danièle Roy a réagi de façon catégorique: «C'est une triste journée parce que c'est des mesures qui ne donnent absolument rien». Elle qualifie l'initiative de «grosse poudre aux yeux» et rappelle que l'objectif devrait être d'empêcher que le crime soit commis, et non seulement d'enfermer les coupables plus longtemps.

Écoutez Me Danièle Roy, avocate criminaliste, commenter les changements apportés au Code criminel, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Il y a un problème de société en ce moment. Les hommes s'en prennent aux femmes de plus en plus depuis quelques années, ce n'est pas normal.»

Me Danièle Roy

