Nouveau type de radar pour la SQ

Vous pourriez recevoir davantage de constats d'infractions pour suivre un véhicule de trop près sur la route, dans les prochains mois.

Les policiers de la Sûreté du Québec sont actuellement formés pour utiliser une nouvelle technologie de cinémomètre, qui ressemble grandement à la forme utilisée pour un radar de vitesse, afin de calculer la distance entre les voitures.

La Sûreté du Québec a confirmé au FM93 que ces formations aux patrouilleurs pour les radars de distance sont données depuis les dernières semaines.

Les policiers utiliseront cette nouvelle technologie prochainement contre les véhicules lourds, mais également pour l'ensemble des voitures qui circulent sur les routes du Québec.

La SAAQ suggère de maintenir une distance prudente et raisonnable, souvent évaluée par la règle des 3 secondes (ou 56 mètres à 100 km/h).

Un constat d'infraction pour suivre de trop près peut vous coûter entre 200 et 300 dollars et deux points d'inaptitude.

Il n'y a pas de date précise, mais il faut s'attendre à voir ce genre d'outils être présents sur nos routes au printemps.

