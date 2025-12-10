 Aller au contenu
Justice et faits divers
Tragédie à Saint-Hyacinthe

Pourquoi le pistolet est-il le seul outil face à un couteau?

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 10 décembre 2025 12:29

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) se penche sur l'intervention faite par la Sûreté du Québec. / Adobe Stock

Une femme a été abattue par la police mercredi matin à Saint-Hyacinthe. Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) se penche sur l'intervention faite par la Sûreté du Québec.

Ce drame survient quelques mois après le décès du jeune Nooran Rezayi, 15 ans, à Longueuil.

L'ex-directeur général adjoint à la SQ, Marcel Savard, offre son analyse et explique pourquoi la gâchette n'est pas «trop facile », mais souvent le seul choix du policier de première ligne. Il compare les deux situations récentes en soulignant que tout part de l'appel initial.

Alors que le dossier de Longueuil faisait état de jeunes armés, l'incident de Saint-Hyacinthe impliquait une personne en crise, connue et ayant un historique.

Écoutez Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, expliquer les démarches à suivre devant une telle situation, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

