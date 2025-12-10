Les usagers du transport en commun de Montréal n'auront pas à subir de coupures majeures de service pour l'instant, mais une nouvelle période de turbulence s'amorce à la Société de transport de Montréal (STM).

Bruno Jeannotte, représentant syndical des employés d'entretien, confirme l'autorisation du Tribunal administratif du travail de déclencher une grève du temps supplémentaire qui s'étendra du 11 décembre au 11 janvier 2026.

Bien que les négociations aient été historiquement difficiles, ce type de moyen de pression est récurrent pour ce groupe d'employés.

Écoutez Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal - Employés des services d’entretien, décortiquer le conflit de travail, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.