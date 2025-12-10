Route glissante et visibilité réduite

La neige est de retour dans le sud du Québec, et les conditions routières se dégradent mercredi après-midi, surtout à l'approche de l'heure de pointe.

Alexandra Houde, porte-parole pour le Ministère des Transports, confirme que la majorité des routes autour de l'île de Montréal et sur l'île elle-même sont «partiellement couvertes».

Cela signifie qu'il y a de la neige au sol, et que malgré le travail des équipes de déneigement, les chaussées peuvent être dangereuses.

Les autorités insistent pour que les automobilistes fassent preuve d'une vigilance accrue pour le retour à la maison.

Écoutez Alexandra Houde, porte-parole pour le ministère des Transports, expliquer l'état du réseau routier, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.