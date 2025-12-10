Projet de loi déposé à l’Assemblée nationale

Le ministre de la Sécurité publique Ian Lafrenière a déposé à l’Assemblée nationale, mercredi, un projet de loi qui vise à «renforcer le sentiment de sécurité de la population».

Pour cela, le ministre veut s'appuyer sur trois mesures principales:

Interdire l’affichage des logos des groupes criminels comme les Hells Angels;

Renforcer le registre des délinquants sexuels en rendant publics certains détails les concernant;

Encadrer plus sévèrement les manifestations et punir les «casseurs».

Écoutez le ministre de la Sécurité publique Ian Lafrenière revenir sur son nouveau projet de loi, mercredi, à l’émission La commission.