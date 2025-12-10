Résultats de sondage radio automne 2025

Les résultats Numeris de l’automne 2025 réaffirment la force de frappe des stations de Cogeco Média et leur capacité à mobiliser un vaste public.
Écoutez Julie Christine Gagnon, directrice de la programmation, 98.5 FM, brosser le portrait des résultats, mercredi, à La commission.
«Vous avez de très bonnes nouvelles. Le duo chouchou des Québécois, La commission, est premier dans les deux créneaux. Mais ce qu'on retient de ce sondage, surtout, c'est que 1,7 million d'auditeurs écoutent le 98.5 chaque semaine. C'est beaucoup ça! C'est plus que nos deux concurrents réunis.»