Si vous passez la majorité de vos journées en position assise, cet extrait est pour vous. Selon un article du magazine L'Actualité, plus de la moitié de la population mondiale est assise plus de 50% du temps, ce qui va à l'encontre des besoins fondamentaux de notre corps.

Le physiothérapeute Denis Fortier, auteur et conférencier, confirme que la position idéale au travail est diversifiée. L'immobilité prolongée, qu'elle soit assise ou debout, est néfaste pour la santé.

Écoutez Denis Fortier, physiothérapeute, auteur des livres Plus jamais malade et Lève toi et marche, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez