 Aller au contenu
Justice et faits divers
30 000 dollars de denrées alimentaires

Des paniers de Noël détruits dans un incendie à Chertsey

par 98.5

0:00
4:30

Entendu dans

La commission

le 10 décembre 2025 14:48

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Des paniers de Noël détruits dans un incendie à Chertsey
Des paniers de Noël détruits dans un incendie à Chertsey / Adobe Stock

Le bâtiment qui abritait les activités des Maisons familiales par amour, un organisme qui offre de l’aide alimentaire dans la municipalité de Chertsey, a complètement été détruit dans un incendie mercredi matin.

L’événement est d’autant plus triste puisque dans le bâtiment se trouvaient pour 30 000 dollars de denrées alimentaires qui allaient servir à la confection de paniers de Noël pour les plus démunis de la communauté de cette ville de Lanaudière.

Écoutez Michelle Joly, la mairesse de Chertsey, raconter l’événement, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Elle explique qu’elle cherche des solutions pour relocaliser l’organisme le plus vite possible et appelle aussi à la générosité d’entreprises qui voudraient bien donner des denrées.

Vous aimerez aussi

Pourquoi le pistolet est-il le seul outil face à un couteau?
La commission
Pourquoi le pistolet est-il le seul outil face à un couteau?
0:00
8:44
Jean Coutu: un gérant tabassé en pleine pharmacie à Longueuil
Lagacé le matin
Jean Coutu: un gérant tabassé en pleine pharmacie à Longueuil
0:00
5:53

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Québec veut renforcer le sentiment de sécurité de la population
Rattrapage
Projet de loi déposé à l’Assemblée nationale
Québec veut renforcer le sentiment de sécurité de la population
Posture au travail: quelle est la position idéale entre assis et debout?
Rattrapage
Santé
Posture au travail: quelle est la position idéale entre assis et debout?
10 ans après la légalisation de l’aide médicale à mourir
Rattrapage
30 000 Québécois y ont eu recours
10 ans après la légalisation de l’aide médicale à mourir
La neige s'accumule sur le réseau routier
Rattrapage
Route glissante et visibilité réduite
La neige s'accumule sur le réseau routier
L'ajout du féminicide au Code criminel ne changera rien, selon une criminaliste
Rattrapage
Justice
L'ajout du féminicide au Code criminel ne changera rien, selon une criminaliste
Pourquoi les politiciens s’affichent-ils autant sur les médias sociaux?
Rattrapage
Publications qui font réagir
Pourquoi les politiciens s’affichent-ils autant sur les médias sociaux?
Les États-Unis veulent tout savoir de vos médias sociaux à la frontière
Rattrapage
Nouvelle contrainte à la douane américaine
Les États-Unis veulent tout savoir de vos médias sociaux à la frontière
Un mois sans temps supplémentaire à la STM, quel impact sur le service?
Rattrapage
4e grève
Un mois sans temps supplémentaire à la STM, quel impact sur le service?
«C'est 1,7 million d'auditeurs qui écoutent le 98.5 chaque semaine!»
Rattrapage
Résultats de sondage radio automne 2025
«C'est 1,7 million d'auditeurs qui écoutent le 98.5 chaque semaine!»
Faut-il augmenter les tarifs d’Hydro-Québec pour le secteur résidentiel?
Rattrapage
Débat
Faut-il augmenter les tarifs d’Hydro-Québec pour le secteur résidentiel?
«C'est une tuile de plus qui tombe sur la tête de Pablo Rodriguez»
Rattrapage
Enquête de l'UPAC sur le PLQ
«C'est une tuile de plus qui tombe sur la tête de Pablo Rodriguez»
EXO dimune la cadence: «On parle de réduire des avant-projets»
Rattrapage
Transports en commun
EXO dimune la cadence: «On parle de réduire des avant-projets»
Cinémomètre: coller trop près la voiture d'en avant pourrait coûter cher
Rattrapage
Nouvelle technologie de la Sûreté du Québec
Cinémomètre: coller trop près la voiture d'en avant pourrait coûter cher
Pourquoi le pistolet est-il le seul outil face à un couteau?
Rattrapage
Tragédie à Saint-Hyacinthe
Pourquoi le pistolet est-il le seul outil face à un couteau?