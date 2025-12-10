Le bâtiment qui abritait les activités des Maisons familiales par amour, un organisme qui offre de l’aide alimentaire dans la municipalité de Chertsey, a complètement été détruit dans un incendie mercredi matin.

L’événement est d’autant plus triste puisque dans le bâtiment se trouvaient pour 30 000 dollars de denrées alimentaires qui allaient servir à la confection de paniers de Noël pour les plus démunis de la communauté de cette ville de Lanaudière.

Écoutez Michelle Joly, la mairesse de Chertsey, raconter l’événement, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Elle explique qu’elle cherche des solutions pour relocaliser l’organisme le plus vite possible et appelle aussi à la générosité d’entreprises qui voudraient bien donner des denrées.