En raison de la vague de froid

La vague de froid complique la tâche d’Hydro-Québec, qui a dû émettre deux alertes de défaillance de puissante les 3 et 5 décembre derniers.
Selon Radio-Canada, la société d’État est même passée près de mettre en œuvre son plan de délestage, ce qui aurait fait en sorte que certains foyers du Québec auraient été privés d’électricité.
Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez au micro de Patrick Lagacé, mardi.
«Ça, c’est une catastrophe. [Même s’ils se sont faits rassurants], ils disent ça parce qu’Hydro-Québec dit la vérité sur tout, sauf sur une affaire: le rapport entre l’offre et la demande. Ils ne peuvent pas être transparents là-dessus. En ce moment, Terre-Neuve vient d’élire un gouvernement qui veut beaucoup plus d’argent pour le contrat du Labrador. C’est des milliards de dollars si la partie qui négocie avec nous apprend que notre consommation d’électricité a de loin dépassé notre capacité de production.»
Luc Ferrandez se demande aussi pourquoi la demande d’électricité est aussi forte. Le télétravail? Les voitures électriques?