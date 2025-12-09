En raison de la vague de froid

La vague de froid complique la tâche d’Hydro-Québec, qui a dû émettre deux alertes de défaillance de puissante les 3 et 5 décembre derniers.

Selon Radio-Canada, la société d’État est même passée près de mettre en œuvre son plan de délestage, ce qui aurait fait en sorte que certains foyers du Québec auraient été privés d’électricité.

