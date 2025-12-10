 Aller au contenu
Politique provinciale
Enquête de l'UPAC sur le PLQ

«C'est une tuile de plus qui tombe sur la tête de Pablo Rodriguez»

par 98.5

0:00
6:16

Entendu dans

La commission

le 10 décembre 2025 13:03

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

«C'est une tuile de plus qui tombe sur la tête de Pablo Rodriguez»
Le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Pablo Rodriguez, est ébranlé après la confirmation d'une enquête criminelle de l'UPAC visant le parti. / Cogeco Média

Le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Pablo Rodriguez, est ébranlé après la confirmation d'une enquête criminelle de l'UPAC visant le parti.

Le chef parlementaire pour Cogeco Nouvelles, Louis Lacroix, qualifie la situation de «tuile de plus» qui tombe sur la tête de Pablo Rodriguez. Le chef du PLQ a confirmé l'enquête criminelle de l'UPAC, promettant sa «pleine et entière collaboration» et exigeant que «lumière soit faite».

Toutefois, l'objet exact de l'enquête n'est pas encore connu. Il pourrait s'agir soit du congédiement de l'ex-cheffe de cabinet de Marwah Rizqy, soit du volet lié aux fonds récoltés durant la campagne à la chefferie de Pablo Rodriguez.

Écoutez Louis Lacroix, chef parlementaire pour Cogeco Nouvelles, décortiquer la nouvelle, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Vous aimerez aussi

L'UPAC ouvre une enquête sur le PLQ
La commission
L'UPAC ouvre une enquête sur le PLQ
0:00
9:00
Mission à court terme: «Trouver les enjeux où je peux avoir une influence»
La commission
Mission à court terme: «Trouver les enjeux où je peux avoir une influence»
0:00
15:00

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
L'ajout du féminicide au Code criminel ne changera rien, selon une criminaliste
Rattrapage
Justice
L'ajout du féminicide au Code criminel ne changera rien, selon une criminaliste
Les États-Unis veulent tout savoir de vos médias sociaux à la frontière
Rattrapage
Nouvelle contrainte à la douane américaine
Les États-Unis veulent tout savoir de vos médias sociaux à la frontière
Un mois sans temps supplémentaire à la STM, quel impact sur le service?
Rattrapage
4e grève
Un mois sans temps supplémentaire à la STM, quel impact sur le service?
«C'est 1,7 million d'auditeurs qui écoutent le 98.5 chaque semaine!»
Rattrapage
Résultats de sondage radio automne 2025
«C'est 1,7 million d'auditeurs qui écoutent le 98.5 chaque semaine!»
Faut-il augmenter les tarifs d’Hydro-Québec pour le secteur résidentiel?
Rattrapage
Débat
Faut-il augmenter les tarifs d’Hydro-Québec pour le secteur résidentiel?
EXO dimune la cadence: «On parle de réduire des avant-projets»
Rattrapage
Transports en commun
EXO dimune la cadence: «On parle de réduire des avant-projets»
Cinémomètre: coller trop près la voiture d'en avant pourrait coûter cher
Rattrapage
Nouvelle technologie de la Sûreté du Québec
Cinémomètre: coller trop près la voiture d'en avant pourrait coûter cher
Pourquoi le pistolet est-il le seul outil face à un couteau?
Rattrapage
Tragédie à Saint-Hyacinthe
Pourquoi le pistolet est-il le seul outil face à un couteau?
L'UPAC ouvre une enquête sur le PLQ
Rattrapage
Pablo Rodriguez menacé?
L'UPAC ouvre une enquête sur le PLQ
L'ancien directeur de campagne de Sol Zanetti passe au PQ
Rattrapage
Il doute des convictions indépendantistes de QS
L'ancien directeur de campagne de Sol Zanetti passe au PQ
Menace de grève: l'enjeu est la protection des emplois et la sous-traitance
Rattrapage
Pilotes d'Air Transat
Menace de grève: l'enjeu est la protection des emplois et la sous-traitance
Est-ce que le temps des fêtes est une source de stress pour vous?
Rattrapage
La commission
Est-ce que le temps des fêtes est une source de stress pour vous?
Le détournement de la piste cyclable de Berri crée tout un défi logistique
Rattrapage
Les commerçants sur Atateken inquiets
Le détournement de la piste cyclable de Berri crée tout un défi logistique
Hausse de 40% du nombre de cadres à Santé Québec
Rattrapage
Depuis mars dernier
Hausse de 40% du nombre de cadres à Santé Québec