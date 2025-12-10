Enquête de l'UPAC sur le PLQ

Le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Pablo Rodriguez, est ébranlé après la confirmation d'une enquête criminelle de l'UPAC visant le parti.

Le chef parlementaire pour Cogeco Nouvelles, Louis Lacroix, qualifie la situation de «tuile de plus» qui tombe sur la tête de Pablo Rodriguez. Le chef du PLQ a confirmé l'enquête criminelle de l'UPAC, promettant sa «pleine et entière collaboration» et exigeant que «lumière soit faite».

Toutefois, l'objet exact de l'enquête n'est pas encore connu. Il pourrait s'agir soit du congédiement de l'ex-cheffe de cabinet de Marwah Rizqy, soit du volet lié aux fonds récoltés durant la campagne à la chefferie de Pablo Rodriguez.

