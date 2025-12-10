Nouvelle technologie de la Sûreté du Québec

La technologie du cinémomètre permettra maintenant aux policiers de la Sûreté du Québec d'arrêter plus facilement les automobilistes qui circulent trop près de la voiture qui les précède, a révélé le FM93 mercredi.

Écoutez André Durocher, directeur de la sécurité routière chez CAA-Québec et policier à la retraite, aborder le sujet mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.