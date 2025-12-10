Nouvelle technologie de la Sûreté du Québec

La technologie du cinémomètre permettra maintenant aux policiers de la Sûreté du Québec d'arrêter plus facilement les automobilistes qui circulent trop près de la voiture qui les précède, a révélé le FM93 mercredi.
Écoutez André Durocher, directeur de la sécurité routière chez CAA-Québec et policier à la retraite, aborder le sujet mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Au niveau du Code de sécurité routière, il y a une infraction qui existe. Par contre, il y a toujours un aspect subjectif. Donc là, avec cette technologie-là, ça permet en fait de mesurer la distance entre les véhicules, ça permet également même de filmer. Là au moins, on va avoir des preuves.»