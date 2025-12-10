30 000 Québécois y ont eu recours

Il y a dix ans jour pour jour, la loi permettant d’accéder à l’aide médicale à mourir entrait en vigueur au Québec. Depuis ce jour, 30 000 personnes ont eu recours à cette intervention, qui leur a permis de mourir dans la dignité.

75% des personnes qui ont utilisé l’aide médicale à mourir avaient plus de 70 ans et 80% étaient en soins palliatifs.

Écoutez le docteur Alain Naud, médecin de famille et de soins palliatifs au CHU de Québec–Université Laval, réagir à ce sujet, mercredi, à l’émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il insiste sur l'importance pour le patient de faire un choix personnel et non dicté par l'équipe soignante.