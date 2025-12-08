Selon une offre salariale obtenue par le 98.5

Une offre salariale déposée par la STM aux chauffeurs et opérateurs, obtenue en exclusivité par le 98.5, dévoile que la partie patronale serait prête à hausser les salaires de 20% sur cinq ans.

Cette augmentation ferait passer le salaire de base de 75 982 $ en 2025 à 88 026$ en 2029.

Si cette entente de principe est acceptée, les chauffeurs de bus et les opérateurs de métro de la STM seront les mieux rémunérés des neuf sociétés de transport en commun au Québec.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des dernières avancées dans les négociations entre la STM et ses chauffeurs et opérateurs.