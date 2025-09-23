Hockey des Canadiens

Après une victoire à l'occasion de son premier match préparatoire, lundi soir, les Canadiens disputent un deuxième match mardi soir au Centre Bell face aux Flyers de Philadelphie.

Parmi les joueurs en uniforme pour la rencontre du côté des Montréalais, on retrouvera entre autres, Cole Caufield, Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky, de même que Lane Hutson, Kaiden Guhle et Arber Xhekaj.

De son côté, l'attaquant Zachary Bolduc disputera son premier match préparatoire dans l'uniforme du Tricolore et il pense pouvoir se mettre en valeur.

Écoutez le descripteur Martin McGuire aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez alors que l'émission d'avant-match débutera sur nos ondes sur le coup de 18h30.