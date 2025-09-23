 Aller au contenu
Hockey
Hockey des Canadiens

Un deuxième test contre les Flyers pour les hommes de Martin St-Louis

par 98.5

0:00
4:48

Entendu dans

La commission

le 23 septembre 2025 13:01

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Un deuxième test contre les Flyers pour les hommes de Martin St-Louis
Martin McGuire / Cogeco Média

Après une victoire à l'occasion de son premier match préparatoire, lundi soir, les Canadiens disputent un deuxième match mardi soir au Centre Bell face aux Flyers de Philadelphie.

Parmi les joueurs en uniforme pour la rencontre du côté des Montréalais, on retrouvera entre autres, Cole Caufield, Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky, de même que Lane Hutson, Kaiden Guhle et Arber Xhekaj.

De son côté, l'attaquant Zachary Bolduc disputera son premier match préparatoire dans l'uniforme du Tricolore et il pense pouvoir se mettre en valeur.

Écoutez le descripteur Martin McGuire aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez alors que l'émission d'avant-match débutera sur nos ondes sur le coup de 18h30.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Owen Beck, son nom est revenu souvent» -Jean-Michel Bourque
Lagacé le matin
«Owen Beck, son nom est revenu souvent» -Jean-Michel Bourque
0:00
7:40
Quel genre de saison aura Ivan Demidov?
Le hockey des Canadiens
Quel genre de saison aura Ivan Demidov?
0:00
3:18

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Une nouvelle initiative de Moisson Montréal
La bonne nouvelle du jour
Une nouvelle initiative de Moisson Montréal
Fin de Windows 10: quelles sont vos options?
Informatique
Fin de Windows 10: quelles sont vos options?
Le prix de vente des maisons a explosé aux Îles-de-la-Madeleine
Entre 2016 et 2023
Le prix de vente des maisons a explosé aux Îles-de-la-Madeleine
Les vacanciers canadiens continuent de bouder les États-Unis
Selon Statistique Canada
Les vacanciers canadiens continuent de bouder les États-Unis
Les chemins empruntés par les jeunes pour aller à l'école sont-ils sécuritaires?
500 enfants ont été blessés depuis cinq ans
Les chemins empruntés par les jeunes pour aller à l'école sont-ils sécuritaires?
«Trump a avancé cette vision de rupture du consensus postdeuxième guerre»
Discours aux Nations Unies
«Trump a avancé cette vision de rupture du consensus postdeuxième guerre»
Projet de loi 106: 91% des membres de la FMOQ votent pour des moyens de pression
Les fédérations médicales du Québec s'unissent
Projet de loi 106: 91% des membres de la FMOQ votent pour des moyens de pression
Des entreprises de camionnage dans la mire de la CNESST
Chauffeurs illégaux
Des entreprises de camionnage dans la mire de la CNESST
Rétablir l’ordre: le nouveau rôle du «Groupe des six» du ministre Ian Lafrenière
Un groupe d'experts pour contrer la criminalité
Rétablir l’ordre: le nouveau rôle du «Groupe des six» du ministre Ian Lafrenière
Pourquoi un ado de 15 ans a-t-il été tué par un policier?
Enquête du BEI
Pourquoi un ado de 15 ans a-t-il été tué par un policier?
Un triste discours-fleuve du président américain à l'ONU
Donald Trump
Un triste discours-fleuve du président américain à l'ONU
Un Vermontois paie l’addition pour tout le monde dans un restaurant en Estrie
La bonne nouvelle du jour!
Un Vermontois paie l’addition pour tout le monde dans un restaurant en Estrie
Maisons imprimées en 3D: une solution d'avenir?
Construction de logements
Maisons imprimées en 3D: une solution d'avenir?
Opération policière à Longueuil: un adolescent perd la vie
Le BEI mène l'enquête
Opération policière à Longueuil: un adolescent perd la vie
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30