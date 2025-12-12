Veleno, Gallagher, Anderson...

Bien que personne ne voyait en lui un joueur d'élite, la production anémique de Joe Veleno (un but en 25 rencontres) déçoit beaucoup d'amateurs.
Au-delà des statistiques, le niveau d'effort sur la patinoire de l'attaquant est également contesté.
Jake Evans ne connaît pas une aussi bonne saison que celle de l'année dernière, tandis que Brendan Gallagher et Josh Anderson peinent parfois à suivre le rythme.
Est-il venu le temps de punir les attaquants qui n'en font pas assez sur la patinoire?
Écoutez Antoine Roussel débattre de cette question avec Mario Langlois, ce vendredi, aux Amateurs de sport.
« Quand ça fait 25 matchs que tu joues là puis que t'as seulement un but, bien à un moment donné, il faut que tu t'en donnes un peu plus. Il faut que tu ailles dans les zones où ça fait mal. Il faut que tu montres que t'es capable d'en faire un petit peu plus. Joe Veleno ne le fait pas. »