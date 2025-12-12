Veleno, Gallagher, Anderson...

Bien que personne ne voyait en lui un joueur d'élite, la production anémique de Joe Veleno (un but en 25 rencontres) déçoit beaucoup d'amateurs.

Au-delà des statistiques, le niveau d'effort sur la patinoire de l'attaquant est également contesté.

Jake Evans ne connaît pas une aussi bonne saison que celle de l'année dernière, tandis que Brendan Gallagher et Josh Anderson peinent parfois à suivre le rythme.

Est-il venu le temps de punir les attaquants qui n'en font pas assez sur la patinoire?

Écoutez Antoine Roussel débattre de cette question avec Mario Langlois, ce vendredi, aux Amateurs de sport.