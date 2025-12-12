 Aller au contenu
Hockey
Veleno, Gallagher, Anderson...

Doit-on punir les attaquants qui n'en font pas assez sur la patinoire?

par 98.5

0:00
7:49

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 12 décembre 2025 19:39

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
Doit-on punir les attaquants qui n'en font pas assez sur la patinoire?
L'effort de Joe Veleno sur la patinoire est critiqué par plusieurs. / AP Photo/David Zalubowski

Bien que personne ne voyait en lui un joueur d'élite, la production anémique de Joe Veleno (un but en 25 rencontres) déçoit beaucoup d'amateurs.

Au-delà des statistiques, le niveau d'effort sur la patinoire de l'attaquant est également contesté.

Jake Evans ne connaît pas une aussi bonne saison que celle de l'année dernière, tandis que Brendan Gallagher et Josh Anderson peinent parfois à suivre le rythme.

Est-il venu le temps de punir les attaquants qui n'en font pas assez sur la patinoire?

Écoutez Antoine Roussel débattre de cette question avec Mario Langlois, ce vendredi, aux Amateurs de sport.

« Quand ça fait 25 matchs que tu joues là puis que t'as seulement un but, bien à un moment donné, il faut que tu t'en donnes un peu plus. Il faut que tu ailles dans les zones où ça fait mal. Il faut que tu montres que t'es capable d'en faire un petit peu plus. Joe Veleno ne le fait pas. »

Antoine Roussel

Vous aimerez aussi

«Il a le caractère pour jouer dans un marché comme Montréal» - Stéphane Waite
Le Québec maintenant
«Il a le caractère pour jouer dans un marché comme Montréal» - Stéphane Waite
0:00
7:05
«Je pense que les Canadiens ont trouvé leur prochain Carey Price» -Tony Marinaro
Les amateurs de sports
«Je pense que les Canadiens ont trouvé leur prochain Carey Price» -Tony Marinaro
0:00
39:48

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Je pense que les Canadiens ont trouvé leur prochain Carey Price» -Tony Marinaro
Rattrapage
Les amateurs de sports
«Je pense que les Canadiens ont trouvé leur prochain Carey Price» -Tony Marinaro
«J'ai été impressionné, mais pas surpris de la performance de Jacob Fowler»
Rattrapage
36 arrêts à son 1er match dans la LNH
«J'ai été impressionné, mais pas surpris de la performance de Jacob Fowler»
«Avec le rappel de Fowler, il ne manque que Reinbacher avec le grand club»
Rattrapage
Temps d'arrêt
«Avec le rappel de Fowler, il ne manque que Reinbacher avec le grand club»
«L'aire de glace est en train d'être construite» -Michelle Laflamme
Rattrapage
L'aréna de hockey des JO de Milan
«L'aire de glace est en train d'être construite» -Michelle Laflamme
L'arrivée de Fowler, le désir de gagner et l'identité de Bolduc
Rattrapage
Arpon Basu et Jean-François Chaumont
L'arrivée de Fowler, le désir de gagner et l'identité de Bolduc
«Dans un monde idéal, tu ne veux pas le rappeler» -Stéphane Waite
Rattrapage
Jacob Fowler rappelé
«Dans un monde idéal, tu ne veux pas le rappeler» -Stéphane Waite
«Je ne me voyais pas entraîneur de carrière» -Luc Brodeur-Jourdain
Rattrapage
Il quitte les Alouettes de Montréal
«Je ne me voyais pas entraîneur de carrière» -Luc Brodeur-Jourdain
«Est-ce que tu en demandes trop à une équipe qui ne peut te le donner?»
Rattrapage
Temps d'arrêt
«Est-ce que tu en demandes trop à une équipe qui ne peut te le donner?»
«Au lieu d’en avoir mêlé un, tu as mêlé les deux gardiens» -José Théodore
Rattrapage
Gestion des gardiens des Canadiens
«Au lieu d’en avoir mêlé un, tu as mêlé les deux gardiens» -José Théodore
«Si je suis un directeur général, il faut que j'aide mon coach» -Dany Dubé
Rattrapage
Le rappel de Jacob Fowler
«Si je suis un directeur général, il faut que j'aide mon coach» -Dany Dubé
«Nous avons de fortes indications que Jacob Fowler jouera demain»
Rattrapage
Rappelé du Rocket de Laval
«Nous avons de fortes indications que Jacob Fowler jouera demain»
Panthéon de la Boxe: «La réalité a dépassé de loin tous mes rêves» -Russ Anber
Rattrapage
Cinquième Québécois à recevoir cet honneur
Panthéon de la Boxe: «La réalité a dépassé de loin tous mes rêves» -Russ Anber
Juraj Slafkovsky: un centre naturel «dans l'âme»?
Rattrapage
Premier choix au repêchage de la LNH en 2022
Juraj Slafkovsky: un centre naturel «dans l'âme»?
Leçon de défaite: «Si tu échappes le rythme du match, tu vas payer le prix»
Rattrapage
Bilan du match contre les Blues de St-Louis
Leçon de défaite: «Si tu échappes le rythme du match, tu vas payer le prix»