Politique internationale
Lors de la cérémonie en hommage à Charlie Kirk

Donald Trump avoue haïr ses opposants: «Ça n'a aucun sens»

le 22 septembre 2025 17:55

Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Donald Trump avoue haïr ses opposants: «Ça n'a aucun sens»
Le président Donald Trump lors de son discours pour honorer la mémoire de Charlie Kirk / The Associated Press

Une cérémonie en hommage à Charlie Kirk, cette influenceur conservateur tué par balle il y a deux semaines, a eu lieu dimanche aux États-Unis.

Pendant plus de cinq heures, des personnalités, dont le président Donald Trump, ont défilé sur la scène devant des dizaines de milliers de personnes.

La religion et la politique étaient d'ailleurs au centre de plusieurs des discours et celui de Donald Trump a retenu l'attention, notamment le moment où il a avoué détester ses opposants.

«Un président des États-Unis est là pour gouverner un pays au complet. Sinon, si tu gouvernes juste 50% de la population, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas ça, la démocratie. C'est quelque chose qui n'a aucun sens.»

Valérie Beaudoin

  Jimmy Kimmel retournera à la barre de son émission mardi soir

