Chronique de Biz

Biz revient de Rimouski, qui accueillait le congrès du réseau France-Québec.
Cet événement vise à renforcer les liens entre les francophiles des deux côtés de l’Atlantique.
Au fil de ses échanges avec des congressistes venus d’outre-mer, Biz a constaté que l’état du français est aussi une source de préoccupation en France.
Écoutez Biz aborder le sujet dans le cadre de sa chronique au micro de Philippe Cantin.
« En France, ce ne sont pas tout à fait les mêmes problématiques. Ce sont surtout les entreprises, les institutions gouvernementales, les villes elles-mêmes ou encore des organismes fédéraux comme La Poste, voire les gouvernements eux-mêmes, qui contournent la loi Toubon — l’équivalent de la loi 101 en France. »