Chronique de Biz

Biz revient de Rimouski, qui accueillait le congrès du réseau France-Québec.

Cet événement vise à renforcer les liens entre les francophiles des deux côtés de l’Atlantique.

Au fil de ses échanges avec des congressistes venus d’outre-mer, Biz a constaté que l’état du français est aussi une source de préoccupation en France.

Écoutez Biz aborder le sujet dans le cadre de sa chronique au micro de Philippe Cantin.