Le virus est devenu endémique

Une hausse des cas de COVID-19 est observée au Québec, mais elle ne se traduit pas, pour l’instant, par une augmentation notable des hospitalisations ou des formes graves de la maladie.
Écoutez à ce sujet le Dr Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal, lundi, à La commission.
« La COVID est là pour rester. C’est devenu une maladie endémique. La vaccination, ce qu’elle nous a permis de faire, c’est de sortir de la pandémie et d’éviter les formes graves de la maladie. Ce qu’on ne voit plus aujourd’hui, ce sont les gens intubés aux soins intensifs, les patients très malades, ceux qui restaient hospitalisés pendant des semaines pour recevoir de l’oxygène. Tout ça, a disparu de notre environnement. (...) La pandémie qu'on a connue dans les années 2020, c'est derrière nous. »