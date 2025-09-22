Le virus est devenu endémique

Une hausse des cas de COVID-19 est observée au Québec, mais elle ne se traduit pas, pour l’instant, par une augmentation notable des hospitalisations ou des formes graves de la maladie.

Écoutez à ce sujet le Dr Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal, lundi, à La commission.