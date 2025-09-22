Environnement

À Montréal, les sacs compostables finissent au dépotoir, car ils contaminent le compost.

Composés de plastique, les sacs dits compostables ne le sont pas réellement, contrairement à ce que l’on croit.

Alors, quelles sont les alternatives aux sacs à compost ?

Écoutez à ce sujet Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, à La commission.