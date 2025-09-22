Environnement

À Montréal, les sacs compostables finissent au dépotoir, car ils contaminent le compost.
Composés de plastique, les sacs dits compostables ne le sont pas réellement, contrairement à ce que l’on croit.
Alors, quelles sont les alternatives aux sacs à compost ?
Écoutez à ce sujet Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, à La commission.
« La majorité des sacs qu'on utilise, même les sacs dits compostables, sont faits en plastique. Et il n'y en a pas tant que ça. Il y en a juste un, en fait, qui serait accepté au centre de tri de la matière organique. Là-bas, ils ne vont pas commencer à trier les sacs de plastique compostables de ceux qui ne le sont pas. De toute façon, un sac compostable va prendre beaucoup plus de temps à se composter que la matière organique. Donc ça devient contaminant. Et comme on ne peut pas les trier, les bons sacs des mauvais sacs, on les prend tous, puis on les envoie au dépotoir. »
Autres sujets abordés:
- Que peut-on mettre dans le bac de compost?
- Des trucs pour éliminer les mauvaises odeurs dans votre bac.