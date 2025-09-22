Crise de l'itinérance à Montréal

La Ville de Montréal a inauguré lundi son premier projet d’habitations modulaires avec accompagnement en réponse à la crise de l'itinérance.

Cette initiative permet déjà d'offrir à 30 personnes un toit temporaire sur le site de l’ancien hippodrome.

Pour cela, la Ville a déboursé pas moins de cinq millions de dollars en comptant la décontamination du site et l'acquisition des roulottes modulaires.

Puisqu'un taux de roulement des occupants est prévu tous les trois à six mois, ce premier projet pourrait permettre d'héberger une centaine de personnes par année.

D'autres projets semblables sont déjà prévus, mais il est difficile de trouver des sites qui peuvent accueillir ces installations.

Écoutez Pierre Lessard-Blais responsable de l’itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, maire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, parler de cette nouvelle initiative, lundi, à La commission.