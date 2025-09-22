 Aller au contenu
Politique municipale
Crise de l'itinérance à Montréal

Habitations modulaires: «Les économies sont formidables» -Pierre Lessard-Blais

La commission

le 22 septembre 2025

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La Ville de Montréal a inauguré son premier projet d’habitations modulaires avec accompagnement en réponse à la crise de l'itinérance. / La Presse Canadienne / Paul Chiasson

La Ville de Montréal a inauguré lundi son premier projet d’habitations modulaires avec accompagnement en réponse à la crise de l'itinérance.

Cette initiative permet déjà d'offrir à 30 personnes un toit temporaire sur le site de l’ancien hippodrome.

Pour cela, la Ville a déboursé pas moins de cinq millions de dollars en comptant la décontamination du site et l'acquisition des roulottes modulaires.

Puisqu'un taux de roulement des occupants est prévu tous les trois à six mois, ce premier projet pourrait permettre d'héberger une centaine de personnes par année.

D'autres projets semblables sont déjà prévus, mais il est difficile de trouver des sites qui peuvent accueillir ces installations.

Écoutez Pierre Lessard-Blais responsable de l’itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, maire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, parler de cette nouvelle initiative, lundi, à La commission.

«Un itinérant qui n'est pas pris en charge c'est 73 000 $ que ça coûte en moyenne à une municipalité par année. Donc là, on peut estimer un peu, ça va coûter 10 000 ou 15 000 piastres par année par chambre. Au final, les économies sont formidables par rapport à laisser quelqu'un vivre dans la rue, mais parfois même mourir dans la rue.»

Pierre Lessard-Blais

