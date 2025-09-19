 Aller au contenu
Retour sur la peine d'amour de Kim Thúy

Un immigrant de longue date peut-il critiquer sa terre d'accueil?

le 19 septembre 2025 13:29

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Un immigrant de longue date peut-il critiquer sa terre d'accueil?
Il y a quelques jours, l'écrivain et dramaturge Kim Thúy a exprimé sa tristesse face à l'augmentation des préjugés sur l'immigration au Québec. En entrevue sur nos ondes, elle a déclaré que ces discours de plus en plus extrêmes pourraient même la pousser à quitter un jour sa province d'adoption.

Cette prise de parole a lancé un véritable débat sur la condition des personnes immigrantes au Québec qui sont confrontées à des propos de plus en plus haineux. 

Écoutez la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, livrer son ressenti, vendredi, à La Commission. 

«Quand je parle du Québec, c'est les gens partout dans les écoles, dans les communautés, partout au Québec, où les gens ont envie d'avoir ces immigrants […] C'est ça, pour moi, le Québec. Mais c'est vrai qu'après, quand on regarde les nouvelles, quand on écoute les discours ambiants, le discours de certains politiciens, ce n’est pas ce qu'on entend. C'est là qu'on entend un discours de division. Puis moi, j'avais comme envie de prendre dans mes bras Kim, puis lui dire "T'es Québécoise comme moi je le suis".»

Ruba Ghazal

