Retour sur la peine d'amour de Kim Thúy

Il y a quelques jours, l'écrivain et dramaturge Kim Thúy a exprimé sa tristesse face à l'augmentation des préjugés sur l'immigration au Québec. En entrevue sur nos ondes, elle a déclaré que ces discours de plus en plus extrêmes pourraient même la pousser à quitter un jour sa province d'adoption.

Cette prise de parole a lancé un véritable débat sur la condition des personnes immigrantes au Québec qui sont confrontées à des propos de plus en plus haineux.

Écoutez la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, livrer son ressenti, vendredi, à La Commission.