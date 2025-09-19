 Aller au contenu
Société
Négociations salariales sans issue

La dernière offre de la STM rejetée trois jours avant la grève

par 98.5

0:00
19:35

Entendu dans

La commission

le 19 septembre 2025 12:45

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La dernière offre de la STM rejetée trois jours avant la grève
Si le statu quo persiste, la grève du personnel de la STM commencera comme prévu dès ce lundi. / Photo fourinie par la Société de transport de Montréal

Malgré l'intervention d'un médiateur et l'organisation d'une centaine de rencontres entre les deux parties, aucune entente n'a été trouvée entre la Société de transport de Montréal (STM) et le syndicat. 

Une offre déposée par le transporteur jeudi a été rejetée par la partie syndicale. 

La STM explique que l'augmentation de 300 000 millions de dollars sur cinq ans dans les salaires demandée par le syndicat est trop importante.

Si le statu quo persiste, la grève du personnel de la STM commencera comme prévu dès ce lundi avec des interruptions de services qui devraient subvenir les lundis, mercredis et vendredis à des plages horaires définies. 

Écoutez Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM, donner les derniers détails sur les négociations en cours, vendredi, à La commission.

Elle explique que d'autres périodes de négociations sont prévues au courant des prochains jours.

«Début octobre, on va être rendu à regarder conjointement si on accepte de poursuivre la médiation ou si on passe à une autre étape. Donc, on va voir dans les prochaines semaines. On a quand même deux blitz de négociations de prévus la semaine prochaine et l'autre semaine, on souhaite qu'on puisse continuer. Nous, on a tendu le bras, on a fait des compromis.»

Marie-Claude Léonard

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Atteinte d'un cancer pédiatrique: pas question d'arrêter le hockey pour Alicia!
Lagacé le matin
Atteinte d'un cancer pédiatrique: pas question d'arrêter le hockey pour Alicia!
0:00
4:22
Comment reconnaître les signes de démission silencieuse?
Radio textos
Comment reconnaître les signes de démission silencieuse?
0:00
21:11

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Un an de sursis pour les réglementations sur les piscines résidentielles
Propriétaires inquiets
Un an de sursis pour les réglementations sur les piscines résidentielles
Maïté Blanchette Vézina: d'inconnue à héroïne des électeurs déçus de la CAQ
Une ancienne ministre quitte le caucus
Maïté Blanchette Vézina: d'inconnue à héroïne des électeurs déçus de la CAQ
Prix Caseus : les meilleurs fromages du Québec ont été dévoilés!
La bonne nouvelle du jour
Prix Caseus : les meilleurs fromages du Québec ont été dévoilés!
Santé mentale : «Les enjeux masculins sont méconnus» -Vincent Chouinard
Une marche des hommes aura lieu à Québec
Santé mentale : «Les enjeux masculins sont méconnus» -Vincent Chouinard
«Je trouve ça totalement inhumain» -Nathalie Normandeau
Intention de baisser l'aide aux demandeurs d'asile
«Je trouve ça totalement inhumain» -Nathalie Normandeau
La nation crie en lice pour acquérir le mythique magasin La Baie du centre-ville
Un projet de 400M$ avec JHD Immobilier
La nation crie en lice pour acquérir le mythique magasin La Baie du centre-ville
Blanchiment d’argent : la GRC effectue une saisie record de cryptomonnaies
Une première au Canada et au Québec
Blanchiment d’argent : la GRC effectue une saisie record de cryptomonnaies
Épuisée par les commentaires haineux, Christine Labrie ferme sa page Facebook
Députée de Sherbrooke depuis 2018
Épuisée par les commentaires haineux, Christine Labrie ferme sa page Facebook
Importante hausse des bénéfices chez Loto-Québec
Les casinos de plus en plus populaires
Importante hausse des bénéfices chez Loto-Québec
«Les possibilités que je sois encore en vie étaient quasiment nulles»
Témoignage de son accident de moto
«Les possibilités que je sois encore en vie étaient quasiment nulles»
Un policier de Laval accusé de leurre
Piégé par des chasseurs de pédophiles
Un policier de Laval accusé de leurre
Quitter l'hôpital sans voir un médecin : «C'est un problème majeur»
Au Québec et au Canada
Quitter l'hôpital sans voir un médecin : «C'est un problème majeur»
«Trump fesse à coup de pelle sur les émissions de fin de soirée» -Luc Ferrandez
Forme privilégiée d'information aux États-Unis
«Trump fesse à coup de pelle sur les émissions de fin de soirée» -Luc Ferrandez
Le juge Gallant rabroue à nouveau Karl Malenfant
SAAQclic
Le juge Gallant rabroue à nouveau Karl Malenfant
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00