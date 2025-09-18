 Aller au contenu
Politique internationale
Suspension de l'émission de Jimmy Kimmel

«Il n'y a pas de pression politique comme ça qui devrait avoir sa place»

par 98.5

0:00
8:55

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 septembre 2025 17:59

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Suspension de l’émission de Jimmy Kimmel au réseau ABC: la liberté d’expression est-elle en danger aux États-Unis?

Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin faire le suivi sur cette affaire au micro de Philippe Cantin.

L'analyste estime que le président américain est en contradiction avec sa propre position.

«Il n'y a pas de pression politique comme ça qui devrait avoir sa place aux États-Unis, surtout avec un président républicain qui est à la tête du pays qui défend la liberté d'expression depuis le jour 1.»

Valérie Beaudoin

Les sujets discutés

  • Brandon Carr, le président de la FCC (le CRTC américain), menace de sanctions les réseaux de télé;
  • Or, Brandon Carr est l'un des signataires du projet 2025 de la Heritage Foundation;
  • Donald Trump désigne Antifa comme une organisation terroriste, soulevant des questions sur la liberté d’association;
  • Le président américain termine sa visite au Royaume-Uni.

