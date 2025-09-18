Visite à Mexico

Le premier ministre Mark Carney s'est rendu à Mexico, jeudi, avec pour objectif de renforcer la relation entre le Canada et le Mexique, qui a été mise à l’épreuve depuis la réélection du président américain Donald Trump.
Certains politiciens canadiens, dont Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, et Danielle Smith, première ministre de l'Alberta, avaient notamment évoqué l'idée d'un accord bilatéral avec les États-Unis, ce qui avait déplu au Mexique.
Écoutez Laurence Cuvillier, journaliste pigiste basée à Mexico, brosser le portrait de la situation au micro de Philippe Cantin.
«Il y a eu des rapprochements depuis. La présidente mexicaine a reçu les ministres canadiens des Finances et des Affaires étrangères en aout. Mark Carney et Claudia Sheinbaum se sont aussi rencontrés au dernier sommet du G7. Le Mexique n'en fait pas partie, mais il a été invité par Mark Carney, ce qui était un signe de rapprochement. Maintenant, l'objectif des deux leaders, c'est d'éviter de faire croire qu'ils profitent de la visite royale de Donald Trump au Royaume-Uni pour s'entendre sur les prochaines négociations commerciales.»