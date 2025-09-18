Visite à Mexico

Le premier ministre Mark Carney s'est rendu à Mexico, jeudi, avec pour objectif de renforcer la relation entre le Canada et le Mexique, qui a été mise à l’épreuve depuis la réélection du président américain Donald Trump.

Certains politiciens canadiens, dont Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, et Danielle Smith, première ministre de l'Alberta, avaient notamment évoqué l'idée d'un accord bilatéral avec les États-Unis, ce qui avait déplu au Mexique.

Écoutez Laurence Cuvillier, journaliste pigiste basée à Mexico, brosser le portrait de la situation au micro de Philippe Cantin.