Sondage Angus Reid

Un nouveau sondage Augus Reid montre que le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, perd des plumes au sein de son parti.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Autres sujets discutés:
- Pierre Poilievre est passé de 68 % d'appuis, en août, à 58 %, en décembre; au sein de son parti;
- Il devrait néanmoins survivre au vote de confiance en janvier 2026;
- Poilievre reste soutenu par sa base, mais il est impopulaire au centre, où les libéraux de Mark Carney progressent;
- Les conservateurs ont fait la fête à leur party de Noël...
- La possible nomination de Mark Wiseman comme ambassadeur à Washington.