Rafale de nouvelles

La situation des pannes de courant en Montérégie et sur la Rive-Sud de Montréal;

L'ancien premier ministre Jean Chrétien refuse de témoigner en comité parlementaire concernant son implication dans l'opération citoyenneté avant le référendum de 1995;

Une épidémie de salmonellose liée aux pistaches se poursuit au Canada;

La Ville de Québec a nommé une première femme à la tête de son service de sécurité incendie.

