C'est une rafale de nouvelles, en effet!
Voici un résumé des principaux éléments abordés:
- La situation des pannes de courant en Montérégie et sur la Rive-Sud de Montréal;
- L'ancien premier ministre Jean Chrétien refuse de témoigner en comité parlementaire concernant son implication dans l'opération citoyenneté avant le référendum de 1995;
- Une épidémie de salmonellose liée aux pistaches se poursuit au Canada;
- La Ville de Québec a nommé une première femme à la tête de son service de sécurité incendie.
Écoutez la Rafale de nouvelles, mardi, avec les Commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Autres nouvelles abordées:
- Interdiction des réseaux sociaux en Australie;
- Les fumeurs au Québec et le vapotage.