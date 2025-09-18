L’un des témoignages les plus attendus de la commission Gallant s’est poursuivi jeudi, alors que l’architecte de SAAQclic, Karl Malenfant, a livré sa version des faits.

La firme informatique SAP aurait-elle bénéficié d’un avantage indu en décrochant, en 2017, le contrat de 458 millions de dollars pour la modernisation des systèmes informatiques de la SAAQ ?

C'est la réponse qu'a tenté d'obtenir le juge Gallant...

Écoutez le journaliste Stéphane Boucher faire le point sur les travaux de la commission Gallant, jeudi, au Québec maintenant.