Un projet de 400M$ avec JHD Immobilier

La Société Eeyou de la Baie-James, bras financier de la nation Crie, et JHD Immobilier prévoient déposer une offre d’acquisition pour l’édifice qui abritait jusqu’à tout récemment le magasin La Baie, sur la rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal.

Les deux groupes proposent un projet d’une valeur de 400 millions de dollars, comprenant un musée consacré à la traite des fourrures et aux échanges entre les Cris et la Compagnie de la Baie d’Hudson, ainsi qu’un complexe hôtelier et des commerces.

