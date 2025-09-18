 Aller au contenu
Justice et faits divers
Témoignage de son accident de moto

«Les possibilités que je sois encore en vie étaient quasiment nulles»

par 98.5

0:00
13:00

Entendu dans

La commission

le 18 septembre 2025 13:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Les possibilités que je sois encore en vie étaient quasiment nulles»
La commission / Cogeco Média

En 24 heures, six motocyclistes ont perdu la vie sur nos routes, révèle un article du Journal de Montréal jeudi.

Écoutez l’animateur radio Dany Babu Bernier, qui a été victime d’un grave accident de moto il y a 20 ans, raconter sa propre histoire au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

L'animateur de radio fait également de la sensibilisation à ce sujet, souhaitant éviter que davantage d'accidents se produisent sur les routes.

«Il y a beaucoup de prévention à faire pour ce qui est de la vitesse et de l'équipement. Moi j'ai tellement été chanceux. Les possibilités que je sois encore en vie et que je puisse fonctionner normalement étaient quasiment nulles. J'ai été béni. Ce n’était pas mon heure.»

Dany Babu Bernier

Également sur le sujet:

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Quand la généalogie génétique permet de retrouver un meurtrier
Lagacé le matin
Quand la généalogie génétique permet de retrouver un meurtrier
0:00
14:30
Meurtre de Catherine Daviau: le tueur identifié 17 ans plus tard.
Le Québec maintenant
Meurtre de Catherine Daviau: le tueur identifié 17 ans plus tard.
0:00
5:50

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Épuisée par les commentaires haineux, Christine Labrie ferme sa page Facebook
Députée de Sherbrooke depuis 2018
Épuisée par les commentaires haineux, Christine Labrie ferme sa page Facebook
Un policier de Laval accusé de leurre
Piégé par des chasseurs de pédophiles
Un policier de Laval accusé de leurre
Quitter l'hôpital sans voir un médecin : «C'est un problème majeur»
Au Québec et au Canada
Quitter l'hôpital sans voir un médecin : «C'est un problème majeur»
«Trump fesse à coup de pelle sur les émissions de fin de soirée» -Luc Ferrandez
Forme privilégiée d'information aux États-Unis
«Trump fesse à coup de pelle sur les émissions de fin de soirée» -Luc Ferrandez
Le juge Gallant rabroue à nouveau Karl Malenfant
SAAQclic
Le juge Gallant rabroue à nouveau Karl Malenfant
ABC remplacera l'émission de Jimmy Kimmel par un hommage à Charlie Kirk
L'animateur vedette a été suspendu
ABC remplacera l'émission de Jimmy Kimmel par un hommage à Charlie Kirk
Des camionneurs prévoient de ralentir la circulation le 22 septembre prochain
Déplorant le laxisme du MTQ en matière de sécurité
Des camionneurs prévoient de ralentir la circulation le 22 septembre prochain
Le nouveau ministre de l’Abitibi, François Legault, sera à Malartic vendredi
Importante annonce pour l'industrie minière
Le nouveau ministre de l’Abitibi, François Legault, sera à Malartic vendredi
Le mariage demeure peu fréquent au Québec
La commission
Le mariage demeure peu fréquent au Québec
Pénurie de dentistes et d'hygiénistes dans les régions éloignées du Québec
Accès aux soins dentaires
Pénurie de dentistes et d'hygiénistes dans les régions éloignées du Québec
Un meurtre survenu il y a 17 ans résolu grâce à l’analyse d’ADN
Faits divers
Un meurtre survenu il y a 17 ans résolu grâce à l’analyse d’ADN
Un outil pour calculer le travail invisible
La charge mentale
Un outil pour calculer le travail invisible
Les ravages des opérations esthétiques à l'étranger
Santé
Les ravages des opérations esthétiques à l'étranger
Éducation: est-ce une bonne idée de centraliser des services administratifs?
Compression budgétaire
Éducation: est-ce une bonne idée de centraliser des services administratifs?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00