Témoignage de son accident de moto

En 24 heures, six motocyclistes ont perdu la vie sur nos routes, révèle un article du Journal de Montréal jeudi.

Écoutez l’animateur radio Dany Babu Bernier, qui a été victime d’un grave accident de moto il y a 20 ans, raconter sa propre histoire au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

L'animateur de radio fait également de la sensibilisation à ce sujet, souhaitant éviter que davantage d'accidents se produisent sur les routes.