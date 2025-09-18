Pire été de la décennie

Entre le 16 et le 17 septembre dernier, six Québécois ont perdu la vie à moto. Au cours des semaines de la construction, près de 38 personnes sont mortes sur nos routes. Ces incidents font de l’été 2025 l’un des pires de la dernière décennie en matière de sécurité routière.

Comment peut-on expliquer ce triste bilan?

Les motocyclistes sont très nombreux à se blesser sur nos routes. Avons-nous un problème de cohabitation entre motos, autos et même vélos?

Écoutez des auditeurs et André Durocher, directeur relations avec la communauté et la sécurité routière chez CAA-Québec, aborder le tout, jeudi matin, à Radio textos.