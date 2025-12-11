 Aller au contenu
Justice et faits divers
Six mois de plus à Douglas

La mère de la fillette abandonnée en Ontario demeure à l'Institut psychiatrique

le 11 décembre 2025

Les corps de police du Québec et de l'Ontario s'étaient mobilisés afin de retrouver la fillette en juin 2025. / Bénédicte Lebel / Cogeco Média

La mère de la fillette de trois ans, retrouvée seule sur le bord d'une autoroute en Ontario en juin dernier, poursuivra son internement psychiatrique pour six autres mois.

La femme de 34 ans, qui était détenue à l’Institut de psychiatrie légale Philippe-Pinel, a été transférée et passera les six prochains mois à l’Institut Douglas.

Le juge attitré au dossier a statué que, bien que des progrès significatifs aient été observés dans l'état de la mère, la poursuite de son internement demeurait essentielle.

Écoutez Dr Gilles Chamberland, psychiatre à l'Institut Philippe-Pinel, commenter ce dossier à La commission, jeudi .

«Elle n'a absolument pas besoin du milieu carcéral de l'Institut Philippe-Pinel pour son traitement. Elle n'a pas de charge agressive à décharger. L'approche ne doit jamais être punitive, surtout lorsque quelqu'un est déclaré non responsable [criminellement]. Une personne dans cet état n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. L'idée de punir quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait est dénuée de sens et n'a aucun effet dissuasif.»

Dr Gilles Chamberland

Autre sujet abordé:

  • La psychose intense de la mère était induite par le cannabis.

