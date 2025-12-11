Six mois de plus à Douglas

La mère de la fillette de trois ans, retrouvée seule sur le bord d'une autoroute en Ontario en juin dernier, poursuivra son internement psychiatrique pour six autres mois.

La femme de 34 ans, qui était détenue à l’Institut de psychiatrie légale Philippe-Pinel, a été transférée et passera les six prochains mois à l’Institut Douglas.

Le juge attitré au dossier a statué que, bien que des progrès significatifs aient été observés dans l'état de la mère, la poursuite de son internement demeurait essentielle.

