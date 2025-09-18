Forme privilégiée d'information aux États-Unis

Après Steven Colbert, à CBS, c'est au tour de Jimmy Kemmel, à ABC, de perdre son émission de fin de soirée aux États-Unis.
Doit-on s'inquiéter de l'influence du président Donald Trump sur la liberté d'expression dans les médias?
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de ce qui s'apparente à des dérives à la liberté d'expression chez nos voisins du Sud.
«Les émissions de fin de soirée, c'est une forme privilégiée de l'information aux États-Unis, plus que les nouvelles, parce que ce sont des animateurs qui ont une maîtrise absolue de l'information, et qui mélangent actualité, humour, et affirmations fortes [...] C'est comme la base, le cœur de l'Amérique et Trump fesse à coup de pelle là-dessus.»