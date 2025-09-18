ABC retire son émission de fin de soirée

Le réseau de télévision américain ABC, propriété du géant Disney, a annoncé mercredi soir qu'il retirait des ondes le talk-show de fin de soirée de l'animateur Jimmy Kimmel.

Le réseau reproche à son animateur vedette des propos qu'il a tenus lors de l'émission de lundi soir sur le tueur présumé du militant conservateur Charlie Kirk.

Kimmel avait alors déclaré que les gens derrière le mouvement MAGA, tentaient désespérément de présenter le jeune qui aurait assassiné Kirk comme n'étant pas l'un des leurs et qu'ils faisaient tout pour tenter d'en tirer des avantages politiques.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson et l'animateur Patrick Lagacé discuter avec le réalisateur Simon-Olivier Fecteau, jeudi matin, à l'émission Lagacé le matin.