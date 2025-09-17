L'ancien architecte du virage numérique à la Société de l'assurance automobile du Québec, Karl Malenfant inonde la commission Gallant sur le fiasco SAAQclic de documents.

Lors de son témoignage très attendu devant le juge Gallant, Karl Malenfant à déposé 598 documents. Il a également indiqué avoir préparé une présentation de 1200 diapositives.

Les 73 témoins précédents ont utilisé un total de 1047 documents.

«Il a cette stratégie-là, qui est la stratégie que certains m'ont décrite comme une sorte de technique de submersion» explique la chroniqueuse Katia Gagnon.

Écoutez Katia Gagnon dresser un portrait de Karl Malenfant au micro de Philippe Cantin, mercredi, au Québec Maintenant.