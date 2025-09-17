 Aller au contenu
Politique provinciale
Sondage Léger

La CAQ au plus bas, Legault hué et la laïcité au cœur des débats

par 98.5

0:00
14:46

Entendu dans

La commission

le 17 septembre 2025 12:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La CAQ au plus bas, Legault hué et la laïcité au cœur des débats
Le premier ministre et chef de la CAQ, François Legault, lors d'une entrevue accordée à l'animateur du 98.5, Patrick Lagacé. / Cogeco Média

Le plus récent sondage Léger publié dans les journaux de Québecor confirme la descente de la CAQ.

Le parti de François Legault récole à peine 16% des intentions de vote, soit le pire résultat depuis son arrivée au pouvoir.

«Le scrutin est dans un an. Ça, c'est la bonne nouvelle pour la pour la CAQ. Mais quand même, aujourd'hui, ils sont dans les bas fonds, dans les sondages. Puis, à l'inverse, le PQ, avec 38%, il obtient son meilleur score depuis 2011», souligne le président de la firme de sondage Léger 360, Jean-Marc Léger.

Le remaniement minstériel ne semble pas avoir eu l'effet souhaité.

Écoutez le président de la firme de sondage Léger 360, Jean-Marc Léger, analyser les résultats des derniers sondages, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi, à La commission.

Autre sujet abordé:

  • La laïcité: 68% des répondants estiment que c'est important.

«Mais tout ça, ça met la table à la discussion qu'on va avoir tout l'automne, parce que la Cour suprême, à partir d'octobre, va tenir ses premières audiences sur la Loi sur la laïcité. Et là, vous allez voir que la pression va commencer à monter.»

Jean-Marc Léger

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«On appelle ça de petites révolutions » -Nathalie Normandeau
Le Québec maintenant
«On appelle ça de petites révolutions » -Nathalie Normandeau
0:00
11:30
Les Québécois ne veulent pas de référendum
Le Québec maintenant
Les Québécois ne veulent pas de référendum
0:00
10:52

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Un meurtre survenu il y a 17 ans résolu grâce à l’analyse d’ADN
Faits divers
Un meurtre survenu il y a 17 ans résolu grâce à l’analyse d’ADN
Un outil pour calculer le travail invisible
La charge mentale
Un outil pour calculer le travail invisible
Les ravages des opérations esthétiques à l'étranger
Santé
Les ravages des opérations esthétiques à l'étranger
Éducation: est-ce une bonne idée de centraliser des services administratifs?
Compression budgétaire
Éducation: est-ce une bonne idée de centraliser des services administratifs?
Droit à la réparation: une loi bien intentionnée, mais compliquée à appliquer?
Protection du consommateur
Droit à la réparation: une loi bien intentionnée, mais compliquée à appliquer?
La Banque du Canada baisse le taux directeur à 2,5%
Économie
La Banque du Canada baisse le taux directeur à 2,5%
Vincent Marissal propose de salarier les médecins
Québec solidaire
Vincent Marissal propose de salarier les médecins
Le taux directeur baissera
La bonne nouvelle du jour!
Le taux directeur baissera
«Les vérifications à la SAAQ sont impossibles pour les huissiers» -Benoit Pilon
Voiture saisie par erreur
«Les vérifications à la SAAQ sont impossibles pour les huissiers» -Benoit Pilon
La technologie pour mieux accompagner les patients sans médecin de famille
Projet pilote
La technologie pour mieux accompagner les patients sans médecin de famille
Au moins 108 sans-abri sont morts au Québec en 2024
Combattre l'itinérance
Au moins 108 sans-abri sont morts au Québec en 2024
Robert Redford est décédé
À 89 ans
Robert Redford est décédé
Camionnage illégal: 185 permis suspendus en Ontario
Sécurité routière
Camionnage illégal: 185 permis suspendus en Ontario
Le Canada aura-t-il un jour son TGV?
Un méga-projet qui devrait aboutir en 2035
Le Canada aura-t-il un jour son TGV?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30