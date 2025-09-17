Le plus récent sondage Léger publié dans les journaux de Québecor confirme la descente de la CAQ.

Le parti de François Legault récole à peine 16% des intentions de vote, soit le pire résultat depuis son arrivée au pouvoir.

«Le scrutin est dans un an. Ça, c'est la bonne nouvelle pour la pour la CAQ. Mais quand même, aujourd'hui, ils sont dans les bas fonds, dans les sondages. Puis, à l'inverse, le PQ, avec 38%, il obtient son meilleur score depuis 2011», souligne le président de la firme de sondage Léger 360, Jean-Marc Léger.

Le remaniement minstériel ne semble pas avoir eu l'effet souhaité.

Écoutez le président de la firme de sondage Léger 360, Jean-Marc Léger, analyser les résultats des derniers sondages, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi, à La commission.

