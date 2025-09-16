 Aller au contenu
Économie
Le budget fédéral, pas avant le 4 novembre

«Il y a bien des fils qui ne sont pas attachés » -Michèle Boisvert

par 98.5

0:00
5:38

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 septembre 2025 18:09

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
«Il y a bien des fils qui ne sont pas attachés » -Michèle Boisvert
À vos intérêts / Cogeco Média

Le budget fédéral sera finalement déposé le 4 novembre prochain, plus tard que prévu.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert commenter cette annonce au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Surprise, la chroniqueuse explique la probable raison de ce recul;
  • Retour sur les chiffres de l’inflation en mettant l’accent sur ce qui a monté et baissé;
  • L'impact sur la décision de la Banque du Canada devrait être nul, donc baisse de taux, mercredi. Baisse de taux attendue aussi du côté de la Réserve fédérale, aux États-Unis.

