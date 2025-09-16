Le budget fédéral, pas avant le 4 novembre

Le budget fédéral sera finalement déposé le 4 novembre prochain, plus tard que prévu.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert commenter cette annonce au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Surprise, la chroniqueuse explique la probable raison de ce recul;
- Retour sur les chiffres de l’inflation en mettant l’accent sur ce qui a monté et baissé;
- L'impact sur la décision de la Banque du Canada devrait être nul, donc baisse de taux, mercredi. Baisse de taux attendue aussi du côté de la Réserve fédérale, aux États-Unis.