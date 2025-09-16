Sans consultation des municipalités

 Aller au contenu
Politique municipale
Création d'un nouveau programme fédéral d'habitation: budget de 13 milliards $

Le Québec maintenant

le 16 septembre 2025 16:40

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Création d'un nouveau programme fédéral d'habitation: budget de 13 milliards $
Le premier ministre Mark Carney serre la main d'Ana Bailão, PDG de Maisons Canada, après une annonce concernant la nouvelle agence fédérale, à Ottawa, le dimanche 14 septembre 2025. / Justin Tang/ La Presse Canadienne

Le premier ministre canadien Mark Carney a annoncé la création de Maison Canada, une agence fédérale dotée d’un budget initial de 13 milliards de dollars pour construire des logements abordables.

Ce projet inclut la construction de 4 000 maisons préfabriquées à Longueuil. 

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, a exprimé sa surprise à cette annonce sans consultation municipale, soulignant que des projets locaux pour jeunes autistes et personnes en sortie d’itinérance restent bloqués... faute de financement fédéral.

Écoutez-la à ce sujet, mardi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

«Je pense qu'on reconnaît la proactivité de la ville de Longueuil. On a fait beaucoup d'efforts en matière de logement, d'habitation ces dernières années pour accélérer les processus. On a eu un record de construction, tous types confondus, l'an dernier. On atteint aussi des records pour les nouveaux logements sociaux.»

Catherine Fournier

