Sans consultation des municipalités

Le premier ministre canadien Mark Carney a annoncé la création de Maison Canada, une agence fédérale dotée d’un budget initial de 13 milliards de dollars pour construire des logements abordables.
Ce projet inclut la construction de 4 000 maisons préfabriquées à Longueuil.
Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, a exprimé sa surprise à cette annonce sans consultation municipale, soulignant que des projets locaux pour jeunes autistes et personnes en sortie d’itinérance restent bloqués... faute de financement fédéral.
Écoutez-la à ce sujet, mardi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.
«Je pense qu'on reconnaît la proactivité de la ville de Longueuil. On a fait beaucoup d'efforts en matière de logement, d'habitation ces dernières années pour accélérer les processus. On a eu un record de construction, tous types confondus, l'an dernier. On atteint aussi des records pour les nouveaux logements sociaux.»