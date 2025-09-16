Sans consultation des municipalités

Le premier ministre canadien Mark Carney a annoncé la création de Maison Canada, une agence fédérale dotée d’un budget initial de 13 milliards de dollars pour construire des logements abordables.

Ce projet inclut la construction de 4 000 maisons préfabriquées à Longueuil.

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, a exprimé sa surprise à cette annonce sans consultation municipale, soulignant que des projets locaux pour jeunes autistes et personnes en sortie d’itinérance restent bloqués... faute de financement fédéral.

Écoutez-la à ce sujet, mardi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.