Cinéma
Robert Redford (1936-2025)

On survole l'illustre carrière du légendaire Robert Redford

par 98.5

Le Québec maintenant

le 16 septembre 2025 16:07

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

On survole l'illustre carrière du légendaire Robert Redford
Robert Redford oscarisé pour son travail de réalisateur pour Ordinary People en 1981. / Photo AP

L'acteur et réalisateur Robert Redford, décédé à 89 ans, en Utah, est célébré pour sa carrière de plus de sept décennies, son engagement humaniste et politique et la création du festival de Sundance, à Park City, qui déménagera au Colorado en 2027.

Écoutez Henry Arnaud, à Hollywood, parler de l'illustre carrière du légendaire disparu avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Le trio évoque les rôles marquants de Redford dans Out of Africa, avec Meryl Streep, Butch Cassidy et the Sundance Kid et The Sting, avec Paul Newman, All the President’s Men, avec Dustin Hoffamn, Spy Game, avec Brad Pitt, et son Oscar à la réalisation pour Ordinary People en 1980, avec Jane Fonda.

On souligne son influence sur la vision progressiste de l’Amérique.

