Amour, amitié, famille, immigration et anxiété

La journée d’un mariage est censée être une belle journée. Mais cela dépend, bien entendu, de comment cette journée se déroule, surtout quand il y a des tensions dans la famille... ce qui peut générer de l’anxiété.

Voilà la prémisse du film Mille secrets mille dangers, de Philippe Falardeau, a été présenté au Festival du film de Toronto (TIFF) et en ouverture du Festival du cinéma de Québec.

Le long métrage est une adaptation cinématographique du roman primé d'Alain Farah et prendra l'affiche en salle au Québec dès vendredi le 19 septembre.

Écoutez le réalisateur et scénariste, Philippe Falardeau, ainsi que l'auteur et scénariste, Alain Farah, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Ils discutent de l’adaptation cinématographique du roman et l’absence du personnage de Myriam, alors que le film aborde des thèmes comme l’amour, l’amitié, la famille, l’immigration et l’anxiété, tout en reflétant la diversité culturelle et les enjeux sociaux contemporains du Québec.