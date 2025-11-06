L'actrice et réalisatrice québécoise Monia Chokri présente ses multiples projets, notamment le film Des preuves d'amour qui est présenté à Cinémania.

Elle joue la coparente dans un couple lesbien qui attend un enfant. Le film, qui se déroule en 2014, met en lumière le parcours héroïque et la complexité légale que ces couples devaient affronter en France, au début de la loi autorisant le mariage pour tous.

Écoutez la chronique de Catherine Beauchamp, qui discute avec Monia Chokri de ses nombreux projets, au micro de Philippe Cantin.