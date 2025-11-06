 Aller au contenu
Cinéma
«Des preuves d'amour»

«Mon rêve est plus petit que la vie que je mène» -Monia Chokri

par 98.5

0:00
8:27

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 novembre 2025 15:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«Mon rêve est plus petit que la vie que je mène» -Monia Chokri
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

L'actrice et réalisatrice québécoise Monia Chokri présente ses multiples projets, notamment le film Des preuves d'amour qui est présenté à Cinémania.

Elle joue la coparente dans un couple lesbien qui attend un enfant. Le film, qui se déroule en 2014, met en lumière le parcours héroïque et la complexité légale que ces couples devaient affronter en France, au début de la loi autorisant le mariage pour tous.

Écoutez la chronique de Catherine Beauchamp, qui discute avec Monia Chokri de ses nombreux projets, au micro de Philippe Cantin.

«En 2021, il y a eu un changement de loi qui fait que le parent, le coparent, en fait, peut faire cette démarche d'adoption avant que l'enfant naisse. Mais attention, il faut que ça se fasse devant un notaire, il faut que ça se fasse avant même que l'autre personne soit enceinte.»

Monia Chokri

