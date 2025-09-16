Le ministre de la Défense d’Israël a affirmé sur les réseaux sociaux que «Gaza brûle», alors que l’armée israélienne intensifie ses attaques sur la ville, provoquant une crise humanitaire majeure.
Béatrice Vaugrante, directrice générale d’Oxfam-Québec, décrit le désespoir de ses équipes sur place et l’utilisation de la famine comme arme de guerre.
Elle appelle à des actions concrètes de la communauté internationale et à la mobilisation citoyenne.
Écoutez son témoignage, mardi, au Québec maintenant.
«C'est évidemment le chaos, les embouteillages monstres, des pannes d'essence... Et personne ne peut bouger dans ce capharnaüm. Personne, surtout, ne sait où trouver un endroit sécuritaire.»