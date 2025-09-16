Le ministre de la Défense d’Israël a affirmé sur les réseaux sociaux que «Gaza brûle», alors que l’armée israélienne intensifie ses attaques sur la ville, provoquant une crise humanitaire majeure.

Béatrice Vaugrante, directrice générale d’Oxfam-Québec, décrit le désespoir de ses équipes sur place et l’utilisation de la famine comme arme de guerre.

Elle appelle à des actions concrètes de la communauté internationale et à la mobilisation citoyenne.

Écoutez son témoignage, mardi, au Québec maintenant.