À Montréal, un projet pilote au CLSC Pierrefonds est en cours pour permettre d’éviter des urgences et d’améliorer la prise en charge.

On utilise une montre intelligente développée avec l’Agence spatiale canadienne pour le suivi hybride de 193 patients atteints de maladies chroniques sans médecin de famille.

Est-ce une solution qui pourra potentiellement être appliquée à l'ensemble du système de santé au Québec?

Écoutez Nadir Hadid, coordonnateur vaccination, dépistage et prélèvements chez CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, à ce sujet.