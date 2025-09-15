 Aller au contenu
Politique provinciale
Politique provinciale

«Je pense que le premier ministre va s'en aller» -Régis Labeaume

par 98.5

0:00
11:22

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 septembre 2025 18:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Je pense que le premier ministre va s'en aller» -Régis Labeaume
Le Québec maintenant / Cogeco Média

L'ancien maire de Québec Régis Labeaume, désormais chroniqueur, a rédigé un papier plutôt morose sur la situation politique au Québec dans La Presse.

Écoutez Régis Labeaume poursuivre la discussion sur le sujet avec l'animateur Philippe Cantin.

L'ancien maire de Québec analyse la situation politique québécoise, soulignant le fort mécontentement envers la CAQ et prédisant un départ imminent de François Legault, avec des tensions internes et des incertitudes sur la succession.

«La cerise sur le gâteau, c'est c'est l'effet SAAQclic Le monde est complètement écœuré. Ils sont dégoûtés. Ils ont l'impression qu'ils se font mentir. [...] Justin (Trudeau), on était tannés parce qu'on avait l'impression qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde. Mais là, il y a une acrimonie contre la CAQ, c'est incroyable. Et puis, les audiences de la commission Gallant, quand ils ont écouté - ou des fragments ou les témoignages au complet -, ils ont vu des ministres qui leur mentaient. Les gens sont vraiment écœurés. [...] Je pense que le premier ministre va s'en aller. La question, c'est qui va le remplacer?»

Régis Labeaume

Les autres sujets discutés

  • La montée du Parti québécois sous Paul St-Pierre Plamondon (38 %), mais la promesse de référendum refroidit l’électorat;
  • Au fédéral, Mark Carney inspire confiance malgré un déficit de 100 milliards de dollars grâce à des projets de développement;
  • Le dossier du troisième lien demeure un symbole de la perte de crédibilité du gouvernement.

